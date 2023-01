Valli Parco dell'Aveto, gli appuntamenti per il fine settimana

Prezzo non disponibile

Anche se le feste sono finite, al Mulino monumentale di Belpiano continua ad accendersi la magia del presepe, con visite su prenotazione nei fine settimana (tel. 347.0469140 o 347.4810455).

In Val Graveglia invece riprogrammata per domenica 15 gennaio l'esibizione della scuola di ballo, rimandata per pioggia domenica scorsa. Nell'area verde Sandro Pertini di Conscenti ci sarà anche la possibilità di cimentarsi insieme ai ballerini.

Sempre a Conscenti, prorogata fino al 15 gennaio anche la Mostra "Evviva Garibaldi" con possibilità di visite guidate, che potranno essere abbinate anche alla visita al Presepe Contadino e ai pannelli con antiche cantaele nel borgo (info e prenotazioni: tel. 339 8422126).