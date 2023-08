Valli del Parco dell'Aveto, gli eventi del fine settimana

La fine dell'estate si sta avvicinando, ma gli appuntamenti nelle tre Valli del Parco dell'Aveto continuano. Ultimo appuntamento della stagione 2023 per Wild Explorer, Sulle Tracce Dei Cavalli domenica 3 settembre: un'esperienza unica per fare Horsewatching in tutta comodità, raggiungendo con un pulmino-navetta le quote più elevate dove si spostano i branchi in estate. E per finire, degustazione di specialità della valle (info e prenotazioni: Tel. 347 3819395 - E-mail: icavalliselvaggidellaveto@gmail.com).

Ultimo appuntamento estivo anche per “Un pomeriggio con gli Asinelli”. L’azienda agricola la Ghianda ti invita a passare un paio d'ore, domenica 3 settembre, con i loro amici, alla scoperta della loro vita e della loro quotidianità (info e prenotazioni tel. 339 1265771 - 0185 88046)

Sulla scia della scorsa gara di bocce, a Borzonasca mercoledì 30 agosto, si continua con la finale di Bocce Memorial Botta-De Ferrari.

In Val Graveglia settembre inizia con "Aspettando...Il Loreto": Venerdì 1 serata musicale con Umberto Napolitano, autore e cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo e scrittore per grandi artisti italiani, accompagnato da Roberto Rossi e il suo Sassofono.

Continua "Valli del Parco dell'Aveto - Un mare di experience tutte da vivere" che propone tutti i mercoledì, venerdì, sabato e domenica di settembre un tour diverso nel nostro entroterra, con transfer a partire da Sestri Levante, Cavi di Lavagna, Lavagna e Chiavari per farvi vivere esperienze indimenticabili e spensierate! Partenza garantita, senza numero minimo (info e prenotazioni: www.valliparcoaveto.it - experience@valliparcoaveto.it - tel. 345 6915817).