Valle dell’Orba: Agrigelato e anello della Badia di Tiglieto

La suggestiva escursione nella Selva dell’Orba, inizierà con l’esclusiva visita guidata della Badia di Tiglieto con l’impianto planimetrico originario, la chiesa, il chiostro, il convento e la sala capitolare inglobata nell’attuale villa gentilizia. Qui inizierà il nostro percorso di conoscenza: dagli ambienti interni dell’abbazia ci sposteremo all’esterno, camminando in un ambiente naturale dove predominano i castagneti. Nel pomeriggio ad attenderci ci sarà un “terzo tempo” decisamente originale: faremo visita all’Azienda Dal Pian. Sarà una esperienza sorprendente, agri-gelati con gusti a base di frutti di bosco.

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Escursione con Guida Ambientale, visita con Guida specializzata della Badia di Tiglieto, conoscenza e agrigelato presso una azienda locale.

È il gelato il sogno proibito di nove italiani su dieci, ecco perché sarà lui a indicarci la via Sabato 22 Giugno. L’itinerario non è difficile: ci vuole pazienza, fiuto, curiosità e gusto, perché a fine escursione ci attende un “terzo tempo” decisamente originale. L’Azienda Dal Pian ci presenterà un gelato da assaporare con i frutti di bosco. Quindi nessuno si sorprenda se al termine dell’escursione entreranno in gioco le papille linguali per apprezzare il connubio di due prodotti di primissima qualità: il latte rigorosamente fresco e la delicatezza dei frutti di bosco coltivati senza uso di pesticidi, concimi chimici e prodotti di sintesi.

Sarà una esperienza sorprendente e ricordatevi che insieme all'agri-gelateria funziona anche il punto vendita che vi consentirà a fine giornata di tornare a casa con lo zaino colmo di prelibatezze. Il tutto avrà inizio in un luogo di pace e meditazione: l’abbazia di Santa Maria e Santa Croce di Tiglieto.

È qui che i religiosi transalpini si prodigarono nell’opera divulgatrice del seme religioso dell’Ordine dei Monaci Bianchi, rinnovando la spiritualità della vita claustrale, contemplativa e attiva. Un che di misterioso da cogliere pienamente grazie alla visita guidata della Badia di Tiglieto, con l’impianto planimetrico originario, con la chiesa, il chiostro, il convento e la sala capitolare inglobata nell’attuale villa gentilizia.

Qui inizierà il nostro percorso di conoscenza: dagli ambienti interni dell’abbazia ci sposteremo all’esterno, camminando in un ambiente naturale dove predominano i castagneti. Lungo l’antica via di accesso alla Badia di Tiglieto, un imponente albero (la “Quercia di Napoleone”, circonferenza 460 cm, altezza 13 metri), sorvegliava da oltre 300 anni le cinque arcate in serpentino del ponte romanico sull’Orba, accanto alla quale sorgono i ruderi di un antico mulino. L’itinerario termina presso lo storico complesso religioso, di proprietà della famiglia Salvago Raggi. Quando il fisico comincerà a dare segni di cedimento e l’energia sembrerà venire meno, niente panico: nel pomeriggio faremo visita all’Azienda Dal Pian. Sarà una esperienza sorprendente, gelati con gusti a base di frutti di bosco. Tutti gli escursionisti lo sanno bene: mai partire senza una mappa che indichi la via.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Marco Blandino, Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Data: Sabato 22 Giugno

• Tipologia itinerario: escursione con Guida Ambientale, visita con Guida specializzata della Badia di Tiglieto, conoscenza e agrigelato presso una azienda locale.

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una Guida Ambientale ed Escursionistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco, la visita guidata della Badia di Tiglieto.

• Quota visita guidata della Badia: 6 euro.

• Iscrizione obbligatoria fino al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna cliccare sul bottone qui sotto, oppure scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

• ?? Appuntamento ore 09:30 presso la Badia di Tiglieto. Fine evento ore 18:00 circa, presso l’Azienda Dal Pian, dopo l’esperienza dell’agrigelato

• Pranzo al sacco

• Dislivello: 350 metri salita, 350 metri in discesa

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistica).

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco,

• Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarponi (no scarpe da tennis)