Val Graveglia: monte Porcile in fiore

Un luogo in cui la spontaneità della natura si manifesta con una policromia spaziale che incanta per la sua effimera bellezza, da cogliere al volo. Una facile escursione serale attraverso le fioriture spontanee del Monte Porcile, capace di immergersi già dal Passo del Biscia in un caleidoscopio di colori e profumi. Sottobosco e pascoli si trasformano in orti botanici spontanei, grazie alla presenza discreta di orchidee e narcisi che solo qui, in prossimità della cima del Monte Porcile, offrono un suggestivo contrasto cromatico con il rosso del diaspro locale.

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Percorso escursionistico serale semplice

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

L’ITINERARIO

In un contesto tipico del nostro Appennino ligure, nel tardo pomeriggio inizieremo a camminare dal Passo del Biscia (892 metri slm), vasta distesa prativa che accoglie anche specie igrofile come la Parnassia palustris e il pennacchio (Eriophorum sp.).

Dal valico si segue in moderata salita la strada sterrata dell’Alta Via delle Cinque Terre, poi la si abbandona per guadagnare rapidamente quota lungo un sentiero che termina sulla vetta del Monte Porcile (1249 m), in attesa del saluto del sole! Ed è proprio dall’alto che emerge la sensazione di transizione e di passaggio tra il più vasto mondo padano e il mare. Lungo l’escursione ci renderemo conto di essere ospiti di un bacino mineralogico tra i più ricchi al mondo; la nostra attenzione ricadrà soprattutto sul diaspro, una roccia sedimentaria colore rosso mattone, composta da quarzo e contenente inclusioni microcristalline di ossidi di ferro, principalmente ematite. Importante a fini industriali era anche il manganese estratto nelle cave della Val Graveglia.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Emilio Zolezzi, Guida Ambientale ed Escursionistica della AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.