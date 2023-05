Val d'Aveto: l’anello del Groppo Rosso e la Valle Tribolata

Il Groppo Rosso ci appare in tutta la sua aspra e selvaggia bellezza, con rupi basaltiche, balze strapiombanti e profondi canaloni che si innalzano sulla Val d’Aveto. Prima ancora rivolgeremo la nostra curiosità alla Valle Tribolata, un insieme caotico e severo di pinnacoli di roccia che potrebbero aver ispirato il sommo poeta per uno dei nove gironi dell’Inferno della Divina Commedia. Noi però non seguiremo la spirale verso gli inferi, come fecero Dante e Virgilio, ma saliremo verso il cielo, sulla cima della piramide rocciosa del Groppo Rosso, incombente sul duecentesco castello dei Malaspina di Santo Stefano d’Aveto. Splendide fioriture di orchidee selvatiche e una flora specializzata e di pregio accompagneranno i nostri passi, in un mondo così vicino alla Riviera, quanto da essa profondamente diverso!

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Percorso escursionistico ad anello

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Ti invitiamo a leggere con attenzione il dettaglio dell’escursione guidata

L’ITINERARIO

Da Rocca d’Aveto il sentiero attraversa piani umidi contraddistinti dai bianchi pennacchi dell’Eriophorum spp, la brughiera a mirtillo e aree di rimboschimento a pino nero. Ai piedi della bastionata del Groppo Rosso, movimentata da creste, profondi canali e rocce strapiombanti di natura basaltica, inizieremo a guadagnare quota avvolti da un paesaggio tipicamente alpino.

Una deviazione ci permetterà di scoprire la Valle Tribolata in tutta la sua aspra e selvaggia bellezza. Dalla panoramica cima del Groppo Rosso (1593 m), proseguiremo verso il Rifugio Astass (1599 m), nascosto nel bosco, per poi convergere sulla mulattiera che si dirige verso il Passo della Roncalla, per poi scendere a Rocca d’Aveto. Non prima però di aver compiuto una breve digressione al Prato della Cipolla, piano umido e impregnato d’acqua dove vi crescono specie vegetali non comuni, come la Calta palustre, l’Erioforo, il Dianthus superbus e, soprattutto, la minuscola rosolida, interessante pianta insettivora tipica dell’ambiente delle torbiere.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Tipologia itinerario: percorso escursionistico ad anello

Quota di partecipazione: 20 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco

Appuntamento ore 10:00 a Santo Stefano d’Aveto, piazza del Castello Malaspina

Fine gita presso Rocca d’Aveto alle 17:30 circa.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

Dislivello: + - 550 metri circa

Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco,

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.