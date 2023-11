Urban Hub accende il Crazy Bull a Sampierdarena

Il 9 dicembre sbarca per la prima volta a Genova Urban hub il party hip - hop più HOT d'Italia nei magici spazi del Crazy Bull in Sampierdarena!

Tutto il meglio dell’urban nostrano e internazionale, mixato a cassa dritta per farvi ballare e farvi sudare ogni singola goccia di gin tonic!

Le porte del locale si apriranno alle 23:00, punutali per non perdervi il meglio degli artisti urban quali:

Tedua • Club Dogo • Artie 5ive • Drake • Sfera Ebbasta • Tyga • Lazza • Gue? • Future • Gunna • Salmo • 50 Cent • Travis Scott • thasup • Macklemore • Marracash • Bad Bunny • Paky • Wiz Khalifa • Lil Nas X • Capo Plaza • Snoop Dogg • e molti altri!

La serata terminera alle 04.00

I biglietti sono disponibili in tre diverse release al link qui riportato. Prima li compri, meno spendi!