The Uppertones live al Banano Tsunami

Martedì 9 agosto tornano al Banano Tsunami per la loro unica data in Liguria The Uppertones dalle ore 21.30 in concerto.

The Uppertones sono un trio guidato da Mr.T-Bone cantante, trombonista ecompositore.Siamo negli anni 50 in Giamaica quando il mento incomincia a fondersi con loswing, il boogie e il calypso creando un mix poi definito “Jamaican boogie”, daquesta miscela esplosiva negli anni seguenti nacquero la musica ska,rocksteady, reggae, hip hop etc. Quindi parliamo proprio delle fondamentadella musica “moderna” da una parte il sound caraibico come il mento e ilCalypso e dall'altra il sound dell'America di quegli anni, lo swing, il boogie, ilprimo R'n'B.

Mr.T-Bone al secolo Luigi De Gaspari, personaggio di spicco dell' scenainternazionale, negli ultimi venti anni ha pubblicato dieci dischi solisti eportato la sua musica dal vivo con centinaia di concerti in Europa, Stati Uniti,Canada, America Latina, Indonesia e Giappone.

Ferdinando Count Ferdi Masi è il batterista e pietra miliare della musica inlevare in Italia, fondatore dei Casino Royale nel 1987 e a seguire anche deiBluebeaters con i quali suona ininterrottamente dal 1994 ad oggi.

Phil Cuomo è un giovane musicista di grande talento, pianista e cantantegenovese, le sue mani corrono sui tasti come un treno della Louisiana, la suavoce dal timbro inconfondibile trasuda blues da tutti i pori.

Gli Uppertones hanno pubblicato nel 2015 il loro disco d'esordio Closer To TheBone, un album di brani degli anni 50 riadattati al suono giamaicano diquell?epoca, questo strano miscuglio chiamato Jamaican Boogie.Nel 2017 è il momento di “Up Up Up”, la squadra è la stessa e anche il suono ma questavolta però la storia la raccontano loro scrivendo 14 brani originali.Sono anche stati pubblicati tre 7” per l?etichetta Olandese “Tardam Records”, un 7” per l'spagnola “Ponent Roots” e per finire un ultimo 7” per l?etichetta tedesca“Jamaican Jazz Records”.Tutti a Chicago! A Marzo 2020 esce “Easy Snapping” un nuovo album che raccoglie alcunigrandi classici mai registrati dalla band e viene pubblicato dalla famosa etichetta “Jump UpRecords” di Chicago.Nel 2019 la band inizia un importante collaborazione con “Live magazine” uno spettacolo teatrale innovativo e originale per il quale sonorizza le scene dal vivo.