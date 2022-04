L'uovo di Colombo: caccia al tesoro per famiglie nel Sestiere del Molo e casa di Colombo

Sabato 16 aprile dalle ore 14 alle 19, con partenza da Casa di Colombo , “L’Uovo di Colombo!”, una caccia al tesoro per il Sestiere del Molo dedicata alle famiglie, a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Mappa alla mano, grandi e piccini si inoltreranno tra le vie dell’antico quartiere dove il giovane Cristoforo Colombo trascorse la sua infanzia e visiteranno anche la casa-museo che fu bottega del padre.

L'avventura si articolerà in 10 tappe, che Cristoforo Colombo narrerà attraverso un libricino ricco di giochi, quiz e indovinelli ideato dai Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, per scoprire in modo divertente storie, leggende e monumenti di questa parte di Genova.

Tante le sorprese che aspettano grazie alla collaborazione con alcune realtà che appartengono al Sestriere del Molo, tra cui i Giardini Luzzati, Coop.Dafne e la Teiera Magica.

Al termine, se si saranno superate tutte le prove, si riceverà un dolce regalo, insieme a un “indizio” che aiuterà nella “Caccia alle uova in giro per il mondo” organizzata a Castello D’Albertis il giorno di Pasquetta alle ore 11 (info e prenotazione allo 010.2723820; biglietteriadalbertis@comune.genova.it).

Si parte dalle ore 14 presso la biglietteria di Casa Colombo, ma “la caccia sarà aperta” per tutto il pomeriggio, fino alle ore 19.

Info e prenotazioni: biglietteriacasacolombo@gmail.com; cell: 3312605009