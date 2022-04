Uova per tutti i gusti: l'attività itinerante per famiglie di MigranTour Genova

Uovo rosso, di vari colori, d'oro, decorato o intarsiato, perforato o dipinto, sodo e vuoto, di legno, di zucchero o di cioccolato. Insomma, un uovo in tutte le salse, torte, dolci o salate da mangiare, regalare, giocare o solo ammirare. In tutte le culture del mondo possiamo ritrovare l'uovo come simbolo di vita, di rinascita, di fertilità, di speranza per il futuro. È di speranza e rinascita che parla la festa della Pasqua cattolica, ortodossa o altre feste simili di altre culture e religioni.

Storie e leggende da vari Paesi accompagneranno i partecipanti durante il percorso, per riflettere sulle somiglianze tra le nostre culture.

Sperando che la pioggia non rompa le “uova nel paniere”, si partirà il pomeriggio del 17 aprile dalle 16 per un appuntamento dedicato alle famiglie e ai bambini dai 7 anni ai 12 anni.