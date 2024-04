Geppy e Lorenzo Gleijeses al Teatro Chiesa con “Uomo e Galantuomo” di Eduardo De Filippo

Equivoci, battibecchi e gag irresistibili arrivano sul palcoscenico del Teatro Ivo Chiesa dove dal 19 aprile va in scena “Uomo e Galantuomo” di Eduardo De Filippo, con la regia di Armando Pugliese.

Una commedia esilarante, con tre protagonisti d’eccezione: Geppy Gleijeses (raffinato e pluripremiato interprete e regista eduardiano), suo figlio Lorenzo Gleijeses, uno degli attori più apprezzati della sua generazione, allievo di Eugenio Barba, ed Ernesto Mahieux, premiato col David di Donatello ne L’imbalsamatore di Matteo Garrone. Insieme a loro altri otto tra attrici e attori danno vita ad un meccanismo comico perfetto grazie a un testo nel quale un Eduardo appena ventiduenne mostrò il suo incomparabile talento.

Questa è la trama: una sgangherata compagnia di guitti viene scritturata per una serie di recite in uno stabilimento balneare dal rampollo di una famiglia nobile. Tra vezzi da primadonna e attori smemorati, intrecci amorosi e schermaglie, suggeritori maldestri e scaramanzie, si scatena una irrefrenabile commedia degli equivoci, in equilibrio tra farsa e dramma, in cui non manca un riferimento al metateatro pirandelliano.

Geppy Gleijeses, che in gioventù lavorò con Eduardo e che dal Maestro fu autorizzato a mettere in scena le sue opere, dice a proposito dello spettacolo: «Credo di poter paragonare questa commedia ad una di quelle sonatine composte nell’infanzia da Mozart. Il capolavoro di un ragazzo prodigio dove la comicità diventa un fatto matematico. Un lavoro da eseguire con lo stesso rispetto e rigore che richiede uno spartito musicale. Per proporlo a 102 anni dalla sua stesura non occorre nessuna operazione di restauro e antiquariato ma solo la volontà di interpretarlo come l’esercizio di un culto. Questo facciamo noi, anche grazie allo straordinario lavoro di un regista come Armando Pugliese».

Uomo e galantuomo va in scena al Teatro Ivo Chiesa dal 19 al 21 aprile: venerdì lo spettacolo inizia alle ore 20:30, sabato alle 19:30, domenica alle 16.

Info e biglietti teatronazionalegenova.it