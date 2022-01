Uomini e squali: un rapporto da riconsiderare

Organizzata da Blu Deep Emotions e Andrea Izzotti, in cooperazione con Sarah Russurwm, StopFinning, Marevivo e PlasticFree, "Uomini e squali" è una diretta Facebook che vede la partecipazione straordinaria del professor Alessandro De Maddalena, uno dei massimi esperti mondiali di squali, che studia questi animali organizzando spedizioni di ricerca da molti anni e autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche.

Si vedranno immagini e filmati di questi animali e si parlerà di squali, della loro importanza, del progetto Reti Fantasma con Massimiliano Falleri responsabile della divisione subacquea di Marevivo. I fondali marini, infatti, sono pieni di reti abbandonate o perse accidentalmente che tra i rifiuti marini rappresentano una delle minacce più grandi per l’ecosistema. Sono un pericolo per la fauna marina, perché gli animali rimangono intrappolati e soffocano. Inoltre, con il tempo, si sminuzzano in piccoli pezzi, le microplastiche, che vengono ingerite dagli animali.

Si parlerà di plastica con il direttore e cofondatore di Plastic Free Lorenzo Zitigliani. In ultimo e non per grado di importanza parleremo con Camila Irene Mura volontaria di Stop-finning Italy dell’iniziativa dei cittadini Europei "Stop-Finning - Stop the trade", un‘opportunità per cambiare la legislazione europea e salvare gli squali.

La diretta sarà sul canale Facebook del fotografo Andrea Izzotti il giorno giovedì 27 gennaio 2022 alle ore 20.30 al link:

https://www.facebook.com/andreaizzottiphotography

Il sito dell’iniziativa stop finning (per aderire bastano 30 secondi): https://www.stop-finning-eu.org/it/

L’evento è gratuito e per partecipare è sufficiente mettere mi interessa/parteciperò nella pagine dell’evento oppure sulla pagina Facebook di Andrea Izzotti: si riceverà un avviso all’inizio della trasmissione.