Unusual Trio in concerto al Count Basie

Questo trio è formato da musicisti di estrazione differente (pop, jazz, classica) ma con in comune la passione e la curiosità verso tutta la musica. In concerto al Count Basie sabato 11 dicembre 2021.

I componenti del trio hanno in comune anni di concerti di registrazioni e collaborazioni con importanti musicisti nei rispettivi generi e relativamente alle differenti età anagrafiche. L’intento del trio, grazie alle composizioni originali alle differenti personalità è di lasciare alla musica e non ai musicisti il ruolo di protagonista e di creare una tensione emotiva tale da coinvolgere qualunque tipo di pubblico sfatando l’errato luogo comune che il jazz è per pochi.

Lorenza Giusiano - Voce

Chiara Di Benedetto - Violoncello

Luigi Bonafede - Pianoforte