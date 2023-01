“Untold” del collettivo UnterWasser per la rassegna del Teatro Nazionale dedicata ai teenager

Nuovo appuntamento con la rassegna Sabato a Teatro Teen, una sezione introdotta da Elena Dragonetti, consulente artistica del Teatro Ragazzi, in cui vengono proposti spettacoli rivolti specificamente ai teenager con storie che riescono ad appassionare, divertire e trattare con garbo tematiche tipiche della delicata fase adolescenziale.

Sabato 14 gennaio (ore 19:30) al Teatro Gustavo Modena va in scena “Untold” del collettivo indipendente UnterWasser. Lo spettacolo, che ha debuttato nel 2020 alla Biennale di Venezia, esplora nuove possibilità espressive del teatro d’ombre facendo agire le tre performer (Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti e Giulia De Canio) di fronte al telo bianco e non dietro di esso, in una proiezione a vista in cui l’Illusione e lo svelamento dell’artificio convivono.

Treni che corrono, sedie che volano, spazi labirintici, figure umane che emergono dal buio, ora piccolissime ora infinitamente grandi: in “Untold” la magia del teatro visuale si fonde con una colonna sonora originale – firmata da Posho - che accompagna gli spettatori in un viaggio introspettivo e immaginifico tra i sogni, le speranze, i timori, i condizionamenti e i segreti sparsi tra i meandri dell’inconscio. Fino a quando, dall’ombra del rimosso, gli elementi nascosti lasciano segni e messaggi, premendo sulla superficie per chiedere di essere messi in luce.

Biglietti 10 euro. Schede di lettura per approfondire i temi presenti nello spettacolo a cura di Andersen – La rivista italiana di letteratura per ragazzi.

L’appuntamento successivo con gli spettacoli di Sabato a Teatro Teen sarà sabato 25 febbraio (ore 19:30) alla Sala Mercato con “Quel che resta del fuoco”, regia di Elena Dragonetti.

La Rassegna Sabato a Teatro è sostenuta da Cambiaso Risso Group.