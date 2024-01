"L’universo di Gō Nagai" Da Goldrake a Devilman - Manga per scoprire il Giappone

DEAI - Associazione Culturale ha organizzato e sta promovendo il progetto “Manga per scoprire il Giappone” con la collaborazione La Feltrinelli Genova per sensibilizzare il giovane pubblico e chi ha un cuore ancora in erba riguardo alla letteratura del fumetto giapponese, per conoscere meglio la divisione dei generi, per una fruizione consapevole e un progressivo avvicinamento alla cultura del Sol Levante.

Il primo appuntamento del 2024 è sabato 3 Febbraio 2024 alle ore 16:30, dedicato al grande fumettista G? Nagai. Scopriremo insieme il fantastico mondo del creatore di “Ufo Robot Grendizer”, “Devilman” e di altri capolavori. Relatore speciale di questo incontro sarà Paolo Linetti. storico dell’arte giapponese, curatore e esperto dell’universo artistico di G? Nagai. Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano

“DEAI? ???”?in giapponese significa “INCONTRO”

Vorremmo proporre tante occasioni di “Incontro”, in ambito culturale, artistico, sociale, per far crescere la collaborazione fra i nostri Paesi e promuovere la nostra bella Città.

Info

Email: associazionedeai@gmail.com

https://www.facebook.com/deaiassociazione/?locale=it_IT