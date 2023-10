Presentazione del nuovo Anno Accademico dell'Università Popolare Sestrese e Osservatorio Astronomico

Prezzo non disponibile

Sabato 7 ottobre alle ore 16 presso l'Auditorium della Biblioteca Bruschi-Sartori (ex Manifattura Tabacchi) è in programma l'evento di presentazione delle attività dell'Università Popolare Sestrese (associazione multiculturale che opera senza scopo di lucro sul territorio dal 1907) insieme a tanti ospiti d'eccezione: Carlo Denei, cabarettista autore televisivo e cantautore, Matteo Merli, cantautore dialettale, Maurizio Oddone, autore e chitarrista, Marina Martinelli, autrice di poesie. A moderare l'evento Bruno Santoro e Joy Cadenasso. Con il patrocinio del Municipio VI - Genova Medio Ponente.

Durante l'evento saranno presentate le iniziative sociali e culturali del prossimo Anno Accademico e sarà possibile associarsi ad UPS e all'Osservatorio Astronomico di Genova. Il tesseramento sociale annuale prevede 25 euro Adulto UPS e 10 euro Under 18 UPS, 50 euro adulto e 15 euro under 18 per la sezione astrofili (Corso di astronomia di base e accesso Osservatorio Astronomico).

Gli iscritti alla sezione astrofili potranno seguire, a partire da novembre, il corso di astronomia di base: 13 lezioni teoriche e pratiche che introdurranno alla comprensione della meraviglia dell'Universo e all'utilizzo di un telescopio. Il programma è in via di definizione quindi potrebbe subire ancora qualche variazione.