Università dei Genitori: la decima edizione

La decima edizione di "Università dei Genitori" quest'anno si svolge online dal 17 gennaio al 21 marzo.

Il titolo dell’edizione 2021 si propone di offrire una riflessione sulla specifica funzione di servizio alla crescita che ogni genitore è chiamato a svolgere. Mettersi a servizio della crescita dei figli significa garantire una presenza attenta capace di dosare vicinanza e distanza, sostegno e stimolo, protezione e sfida. Essere presenti senza diventare ingombranti non è facile; significa cose diverse a seconda dell’età dei figli e non è mai il risultato di ricette pronte per l’uso. Gli incontri saranno l’occasione per condividere domande, esperienze, punti di attenzioni che possono aiutare a fare un passo avanti.

Domenica 17 gennaio, ore 21 sul canale Yhttps://www.youtube.com/channel/UCjjPRqVANhsfBhfxrMS0Ejwoutube di Palazzo Ducale

Daniele Novara, Come educare al tempo del COVID? Cosa fare perché i nostri bambini e ragazzi non restino indietro

Domenica 7 febbraio, ore 16

Loredana Cirillo, Amici reali, amici virtuali? Vivere le relazioni usando bene la tecnologia

Venerdì 19 febbraio, ore 21

L’Università dei Genitori compie 10 anni!

Riflessioni, domande e performance teatrale “Forse sbaglio? Incertezze, stranezze e prodezze di genitori work in progress” a cura della Compagnia Filò

Domenica 7 marzo, ore 16

Mariolina Ceriotti Migliarese, È anche tuo figlio! Aver cura del patto educativo nella coppia genitoriale

Domenica 21 marzo, ore 16

Fabrizio Lertora, Bussa prima di entrare! Riconoscere la vita interiore e coltivare il talento dei nostri figli

Ogni incontro sarà introdotto da una “copertina teatrale” a cura della Compagnia Filò

Università dei Genitori è un progetto promosso da LaborPace Caritas Genova

In collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, AGE Ass. Genova Genitori, Ass. Batya, Associazione Pediatri Liguri (APEL), ALIPSI, Agenzia per la Famiglia Comune di Genova, COOP Liguria, Libreria San Paolo.

La partecipazione agli incontri è gratuita.

L’Università dei Genitori propone inoltre Workshop di approfondimento, Corsi di Formazione e un servizio di Consulenza Pedagogica per genitori e insegnanti.

www.mondoinpace.it – 348.1530056