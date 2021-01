“Under Investigation”: musica dal vivo e riflessioni ad alta voce in un nuovo format online

Giovedì 14 gennaio va in onda la prima puntata di “Under Investigation - Conosci David D.J. Kruger?”. Si tratta di un nuovo format, realizzato a Genova, i cui protagonisti, musicisti ed attori, sono ospiti in casa di David D.J. Kruger un singolare ed enigmatico padrone di casa affetto da una insolita sindrome, l'attore Alessandro Bergallo è il trait d’union.

"Under Investigation" è un contenitore culturale con musica di qualità eseguita dal vivo, originali progetti musicali interpretati da eccellenti musicisti. Fra un brano e l'altro si fa spazio il migliore amico di David, con le sue riflessioni sui tempi che stiamo vivendo, sulla società, sull'uomo moderno che confinato nel suo ambito domestico, costretto dall'isolamento a dialogare esclusivamente con se stesso o con lo schermo di un pc, privato di ogni socialità e delle più elementari libertà, riflette sul senso della vita e dei suoi valori finendo per mettere in discussione se stesso, il mondo, l'intero universo in un intreccio tragicomico di verità momentanee, intuizioni, dubbi che potrebbero portarlo alla follia o forse alla definitiva salvezza.

Musica e prosa per riflettere, divulgare, sostenere e dare la possibilità di esibirsi a realtà artistiche dello spettacolo dal vivo in questo difficile momento che l'arte sta attraversando.

Alessandro Bergallo conduce i "giochi" in compagnia di alcuni fra i più interessanti musicisti dell'attuale scena musicale

Giovedì 14 gennaio 2020

"Massimiliano Rolff plays Gershwin" con Massimiliano Rolff al contrabbasso, Tommaso Perazzo al pianoforte e Antonio Fusco alla batteria.

Un omaggio alle musiche di George Gershwin, il compositore statunitense considerato l'iniziatore del musical, la cui opera spazia dalla musica colta al jazz. Nuovi arrangiamenti e immaginifiche atmosfere curate da un inedito trio di eccezionali solisti alla guida del contrabbassista Ligure Massimiliano Rolff.

Giovedì 21 gennaio 2020

"Sartoris-Garino: Marcello Mastroianni, ritratto in Jazz" con Emanuele Sartoris al pianoforte e Simone Garino al sax alto e soprano.

Un progetto inedito che racconta in musica la parabola artistica ed esistenziale del grande attore, brani inediti ispirati dalle sue interpretazioni ad arrangiamenti originali di celebri temi, tratti dalle colonne sonore dei film eseguiti dal premiato duo che abitualmente suona nel programma di successo di Rai 5 "NessunDorma”.

Giovedì 28 gennaio 2020

"Carlo Aonzo Trio" con Carlo Aonzo al mandolino & electronics, Lorenzo Piccone alla chitarra e Luciano Puppo al contrabbasso.

Reduci da numerosi concerti in giro per il mondo presentano il loro due ultimi lavori discografici "A Mandolin Journey" e "Mandolitaly", pagine musicali simbolo della tradizione dell'Italia nel mondo, arrangiamenti che creano nuove suggestioni ed il personalissimo stile moderno ed eclettico di Aonzo rende la rilettura di questo repertorio attuale e sorprendente.

Giovedì 04 febbraio 2020

"Pericopes+1” con Emi Vernizzi al sax tenore & electronics, Alex Sgobbio al pianoforte, fender rhodes & electronics e Ruben Bellavia alla batteria.

Un rodato trio frutto di diversi anni di attività artistica internazionale. Con otto tour promozionali e oltre 200 concerti in Europa, Cina ed USA approdano sul palco di "Under Investigation" portando la loro musica fatta di jazz contemporaneo, sonorità post prog-rock, riutilizzo di cellule melodiche e popolari con rimandi al jazz europeo.

Ogni puntata, dopo le première, sarà visibile su YouTube al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/user/BlueArtManagement