"Una Piazza per la Legalità", dimostrazione dell'unità cinofila della Guardia di Finanza a San Martino

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Giovedì 13 ottobre alle ore 9:30 piazza Remondini diventa "Una Piazza per la Legalità", nell'ambito del programma "Progettando la Legalità" sviluppato dall'Istituto Comprensivo San Martino Borgoratti in collaborazione con la Guardia di Finanza. Sarà presente l'unità cinofila per una dimostrazione pratica ed educativa dell'operato sul territorio con i cani antidroga.