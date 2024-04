Una giornata nell'Ottocento a Villa Durazzo Pallavicini

Un vero e proprio tuffo nel passato per rivivere l'atmosfera che si respirava nel Parco ai tempi del Marchese Pallavicini. Grazie ai figuranti del gruppo storico Nobiltà Sabauda, potrete passeggiare in compagnia di splendide dame dagli abiti sfarzosi ed eleganti gentiluomini. Il gruppo sarà presente nel Parco per tutta la giornata: dalle 10.30 alle 18 e sarà possibile incontrare dame e gentiluomini nei diversi punti del percorso e in barca sul Lago Grande.

Alle ore 11.30 e poi nuovamente alle ore 15.30 il gruppo si esibirà in uno spettacolo danzante sulla Terrazza panoramica della villa, accompagnandoci poi in una promenade verso il Lago Grande. Per l'occasione sarà attivo anche il servizio barca sul Lago Grande dalle 14 alle 18 (€5 a persona) per provare l'esperienza di attraversare il Lago in un'atmosfera unica. Alle ore 17 sarà possibile godersi l'ora del tè come in una vera Coffee House dell'epoca.

L’evento “Una giornata nell’Ottocento” è incluso nel costo del biglietto di ingresso. Si consiglia l’acquisto del biglietto online.