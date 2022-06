“Un tè al chiostro”: visita accompagnata della casa di Colombo con degustazione di tè e biscotti

Sabato 18 giugno alle ore 16:30, presso la Casa di Colombo, si terrà l’evento "Un tè al Chiostro", un pomeriggio alla scoperta dell’isola medioevale nel cuore della Genova moderna con una degustazione di tè da vari paesi del mondo.

Valentina, educatore museale della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, accompagnerà i partecipanti in un percorso di approfondimento della Casa Colombo, l’edificio dove il grande navigatore Cristoforo Colombo visse la sua prima giovinezza. Nel giardino alle spalle della casa si trova il Chiostro di Sant’Andrea, la seconda tappa della visita dove sarà possibile ammirare i suoi magnifici capitelli scolpiti con scene di ispirazione diversa.

Per proseguire il giro si attraverserà Porta Soprana, il grandioso ingresso alla città per chiunque giungesse a Genova dal Levante, per poi salire sulle Mura del Barbarossa, le nuove mura cittadine costruite nel XII secolo per difendere l’autonomia della Repubblica di Genova dalle mire espansionistiche dell’imperatore Federico Barbarossa.

Al termine della visita si avrà la possibilità di riposarsi all’ombra del magnifico Chiostro di Sant’Andrea e di degustare diversi tipi di tè, molto rinfrescanti, accompagnati da biscotti al Matcha. Giovanna, vera appassionata di tè e proprietaria della "Teiera Magica", racconterà le caratteristiche, la preparazione e alcune storie legate a queste bevande che saranno servite fredde: tè bianco alla violetta per un approccio floreale; Lapsang Souchong affumicato, un tè cinese dal gusto marcato; tè verde al gelsomino; un oolong ai fiori d'arancio, un semifermentato; un pu'er alla rosa.

Iniziativa a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro e in collaborazione con la "Teiera Magica".

INFO

Costo: 15€ adulti - 12€ ragazzi dai 6 ai 18 anni

Minimo 8 partecipanti: prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso ai contatti indicati qui di seguito.

Tel: 331 2605009

E-mail: casadicolombo@solidarietaelavoro.it

Durata: 2 ore circa