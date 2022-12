"Un brindisi per i bimbi sotto la Lanterna", serata di solidarietà con tanti ospiti

Lunedì 19 dicembre alle ore 20, presso il Circolo Ricrestivo Cap in via Ariberto Albertazzi 3r, serata di solidarietà con ingresso a offerta libera devoluto interamente all'associazione Assegno Amico dell'Ospedale Gaslini di Genova. Interverranno Deandrea Duo con Andrea Cabri e Andrea Bono, Arte in Palco con Franco Avran e Lilia Valente, Destreect 2, Fabrizio Salvini, Max Campioni, Vladi dei Trilli, Alberto Marafioti, Samu L, Dadde il Comico Economico.