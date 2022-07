“Umanamente possibile”: Fondazione 3M porta i rapporti umani in mostra a Sestri Levante

In occasione del Festival fotografico “Penisola di Luce” di Sestri Levante, Fondazione 3M promuoverà le mostre fotografiche “Umanamente possibile”, che indaga il valore dei rapporti tra le persone, e “The Horizon we look at”, dedicata agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Le mostre potranno essere visitate fino al 30 luglio.

La mostra “Umanamente possibile”, le cui opere saranno esposte nella Sala Bo di Palazzo Fascie in corso Colombo, si pone come obiettivo la riscoperta dei legami umani che hanno e danno valore. Negli scatti è rappresentata una visione del mondo in cui libera comunicazione, inclusione, condivisione di diversità, necessità del confronto e la cura di se stessi e degli altri non si riducono a semplici parole, ma sono atteggiamenti concreti e reali che consentono a chiunque di essere il protagonista dei cambiamenti della contemporaneità. Gli scatti affrontano questi temi in una dimensione che indaga sul simbolico, presta attenzione ai particolari, gioca sul metaforico e allude, più che affermare.

La mostra è frutto della sinergia di più artisti, che hanno creato un percorso visivo capace di aprire prospettive inaspettate e, pur immortalando soggetti diversi, riescono a garantire un senso di armonia. Tra gli autori degli scatti risultano: Tatiana Mazzola, Annalaura Catellan, Stefania Mazzara, Laila Pozzo, Federico Patrocinio, Elio Luxardo, Costantine Manos, Ferruccio Leiss, Graziano Perotti, Lucrezia Roda, Silvia Amodio, Stefania Ricci, Anna Maria Tulli, Desirée Sacchiero, Marco Moggio, Anna Laviosa, Raoul Iacometti, Giuliana Traverso e Luca De Bono.

Tutte le opere esposte nelle due mostre appartengono all’archivio di Fondazione 3M, istituzione culturale permanente di ricerca e formazione e proprietaria di uno storico archivio fotografico di 110 mila immagini, che celebra quest’anno il suo 20° anniversario.



Le due esposizioni saranno aperte al pubblico fino al 30 luglio nei seguenti orari:

? “Umanamente Possibile” (Sala Bo, Palazzo Fascie - Corso Colombo): tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Nei due giorni di apertura, l’esposizione sarà aperta anche la sera.

? “The Horizon we look at” (Sala Riccio, Palazzo del Comune - Piazzetta Matteotti): da lunedì a sabato dalle 10 alle 12; venerdì, sabato e domenica dalle 21 alle 23.