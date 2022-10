Ultima visita guidata notturna a Villa Durazzo Pallavicini

Sabato 8 ottobre dalle 20.30 alle 00.30 per l'ultima volta sarà possibile visitare il parco al chiaro di luna. Come sempre guiderà la visita la Direttrice in persona, pronta a svelare tutti i segreti del parco, e del suo percorso ricco di simboli esoterico-massonici.

Per prenotare la visita si può scrivere a info@villadurazzopallavicini.it oppure utilizzare il link https://www.villadurazzopallavicini.it/prodotto/prenota-la-tua-visita-guidata/