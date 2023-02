UCI Fiumara celebra la Giornata dei diritti della donna con una rassegna tutta al femminile

L’8 marzo il Circuito UCI Cinemas celebra l’International Women’s Day con due film distribuiti da Universal Pictures che hanno come protagoniste donne molto diverse: “Tàr” è dedicato alla prima donna di sempre a dirigere l'orchestra dei Berliner Philharmoniker mentre “La Signora Harris va a Parigi” racconta la storia di una comune governante britannica il cui sogno di possedere un abito da sera firmato Christian Dior la condurrà verso una straordinaria avventura. In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna entrambi i film saranno proiettati al prezzo scontato di soli 4,90 euro, 6,90 nelle multisala Luxe e nelle sale IMAX.

Interpretato dalla grande Cate Blanchett, che proprio per questo ruolo ha vinto il Golden Globe alla miglior attrice in un film drammatico, “Tàr” è candidato a sei premi Oscar, tra cui quello al miglior film, al miglior regista per Todd Field e alla miglior attrice protagonista. “La Signora Harris va a Parigi” ha invece ottenuto una candidatura agli Oscar per i migliori costumi e una ai Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale a Lesley Manville.