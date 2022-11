All'Uci Fiumara arriva il film concerto sul live di Vasco Rossi al Circo Massimo

Da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre nelle multisala del circuito UCI Cinemas appuntamento con Vasco Live Roma Circo Massimo XXII, il film concerto distribuito da Adler Entertainment per la regia di Pepsy Romanoff, girato durante lo strepitoso live al Circo Massimo. Dopo il tour dei record e in attesa delle date del Vasco Live Tour 2023, il film sarà un modo per ripercorrere le due notti in cui il popolo dei 140.000 ha scatenato l’inferno, e per far vivere a chi c’era e a chi non c’era i momenti salienti dell’incredibile festa.

Il costo del biglietto è di 15 euro per l’intero e 13 euro per il ridotto. È possibile acquistare i biglietti per l’anteprima presso le casse delle multisala del Circuito, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it.