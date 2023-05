“Tutti pompieri per un giorno”: attività per bambini a Voltri

“Tutti pompieri per un giorno” sabato 20 maggio a Genova Voltri, che diventa per l'occasione Pompieropoli. L'evento, a cura dei Vigili del Fuoco con la collaborazione del Gruppo Storico Voltri, permetterà a tutti i bambini di conoscere l'importante lavoro dei pompieri provando dal vivo tante attività guidati dai professionisti in un'atmosfera giocosa.

A tutti i bambini partecipanti verrà rilasciato il diploma di partecipazione.