Tutti pazzi per le uova alla Biblioteca Benzi

Mercoledì 5 aprile iniziano le vacanze di Pasqua! Niente compiti per l’indomani! Perché non venire a trascorrere il pomeriggio da noi, per ascoltare divertenti storie e provare a realizzare un lavoretto colorato? Tutto a tema “uova”, naturalmente, perché le uova sono per tradizione uno dei simboli delle festività pasquali.

Il motivo è molto antico. Dall’uovo nasce la vita nuova e per questo è legato al periodo delle primavera, in cui riparte il ciclo della natura, e alla Pasqua cristiana, festività dedicata alla Resurrezione di Cristo. Già molti secoli fa le persone iniziarono a scambiarsi, in questo momento dell’anno, uova bollite colorate con erbe e pigmenti, per augurarsi una buona salute. L’usanza si sviluppò a tal punto che si iniziarono anche a produrre meravigliosi prodotti di pasticceria in forma di uova, solitamente in cioccolato di ogni varietà, cavi all’interno, tanto che a qualcuno venne l’idea di nascondervi una sorpresa...

Vi abbiamo incuriosito? Allora preparatevi ad ascoltare storie e filastrocche dedicate a uova, conigli, pulcini… e a divertivi a preparare disegni, lavoretti e decorazioni a tema pasquale, che porterete a casa per decorare la vostra tavola della festa!

L’attività è gratuita, ma su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Info e prenotazioni: 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it