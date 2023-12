“Tutti pazzi per l’arena”: il più grande evento di gonfiabili a Genova

Sabato 16 e domenica 17 dicembre arriva all’Arena Albaro Village il più grande evento di gonfiabili mai visto in città. Due giornate interamente dedicate ai giochi gonfiabili con attrazioni sia per i più piccoli che per i ragazzi.

Saranno presenti le mascotte più amate dai giovanissimi (e non solo) – Minnie e Topolino, Winnie the Pooh e Tigro, proposti da “Senza Pensieri Eventi” – che ci accompagneranno attraverso i migliori giochi gonfiabili del momento: la Zip Line lunga 25 metri e alto fino a 10 metri da cui si scende attraverso l’uso di moschettoni e carrucola dedicata ai bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni; il percorso Football Game dove scavalcare e scivolare in mezzo a palloni giganteschi, adatto a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni; il percorso delle Principesse (4-10 anni), 30 metri di lunghezza per saltare tra principesse e carrozze luccicanti; Roma Caput Mundi, un enorme gonfiabile per rimbalzare tra le colonne di un tempio e altre ricostruzioni d’epoca per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni; senza contare il grande Galeone gonfiabile, il gonfiabile dedicato a Batman, e altre più piccoli di dimensione per i bimbi a partire dai tre anni.

Tutte le attrazioni sono distribuite negli spazi dell’Arena, tra il piazzale lato monti, le aree d’ingresso lato mare e anche all’interno degli spazi delle piscine.

Per avere libero accesso a tutti i giochi basterà acquistare un braccialetto colorato al costo di 10 € per uno dei turni di orario previsti che sono sabato e domenica dalle 11:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 17:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

L’evento è organizzato da Salamini Gonfiabili.

Vi aspettiamo all’Arena Albaro Village, la cittadella dedicata allo sport e al tempo libero nel cuore di Albaro a Genova, dove si potrà godere di tutti i servizi per la ristorazione e lo sport presenti in Arena e al tempo stesso fare divertire i bambini e i ragazzi.