"Tutti i colori del dialogo": visita interculturale per la giornata mondiale della diversità culturale

Il 21 maggio si celebra la Giornata Mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo Sviluppo, promossa dall’UNESCO, per incoraggiare la conoscenza e il rispetto per le differenze culturali e favorire lo sviluppo sostenibile e la pace globale.

Per l'occasione, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che da gennaio si occupa della gestione delle passeggiate interculturali Migrantour Genova, propone ai genovesi un "viaggio" sotto casa, accompagnati da cittadini di origine straniera, per conoscere i tanti volti della città, che ci svela nuovi sapori e tradizioni che provengono da ogni parte del mondo.

Una passeggiata nata per promuovere una nuova idea di turismo interculturale a km 0, un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, permettendoci di scoprire e conoscere uno dei quartieri del Centro Storico, oggetto di riqualificazione territoriale, che sta mostrando sia una maggior presenza partecipata di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

Doppio appuntamento per la passeggiata per Venerdì 21 maggio 2021, alle ore 11 e alle ore 15.30 , all’uscita della fermata della metropolitana della Stazione Principe.

Costo12 € a partecipante. Passeggiata confermata con un minimo di 6 persone.

Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it

Inoltre, per chi volesse conoscere il progetto Migrantour, nella mattinata di Venerdì 21 maggio alle ore 11 la direttrice del museo, la responsabile Migrantur della Cooperativa Solidarietà e Lavoro e due accompagnatori interculturali saranno presenti nell'incontro "A più voci" a Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo, inserito sin dall’origine nel progetto Migrantour per la sua vocazione al dialogo e a dar voce ai popoli del mondo, per passeggiare con i visitatori, raccontare la loro esperienza e presentare il progetto.

I percorsi nei quartieri multiculturali di Genova, accompagnati da personale appositamente formato per gestire itinerari di tipo didattico-formativo sul tema dell’intercultura, sono una importante occasione di conoscenza ed educazione per le scuole e i centri estivi, nonchè per gruppi e associazioni interessate a riflettere sui temi del rapporto tra culture e persone nel mondo contemporaneo.

Solidarietà e Lavoro è una società cooperativa di tipo B, che opera da trent’anni nel settore della cultura e del turismo e promuove l'inserimento lavorativo di personale svantaggiato.

La storia di Migrantour nasce a Torino nel 2009-2010 da un'idea di Viaggi Solidali in collaborazione con ACRA e Oxfam italia.

Il progetto “MygranTour: a European network of migrant driven intercultural routes to understand cultural diversity”, co-finanziato dall’Unione Europea, avviato nel Dicembre 2013 e conclusosi nel Luglio 2015, è stato promosso da Fondazione ACRA, Viaggi Solidali, Oxfam Italia, Marco Polo, Bastina Voyages, Periferies del Mon, IMVF, Renovar a Mouraria, Earth. L’intervento aveva l’obiettivo di favorire l’integrazione dei cittadini di origine straniera nelle città coinvolte favorendo la comprensione e il rispetto reciproci. Il protagonismo dei cittadini migranti è stato la chiave del successo dell’iniziativa, che ha visto coinvolte 5 città italiane (Torino, Milano, Genova, Firenze e Roma) e 4 europee (Marsiglia, Parigi, Valencia, Lisbona).

