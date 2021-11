Tutti i colori del dialogo: passeggiata interculturale MigranTourGenova

Incoraggiare la conoscenza e il rispetto per le differenze culturali è l'obiettivo di questo percorso a cura dellaCooperativa Solidarietà e Lavoro, che si occupa della gestione delle passeggiate interculturali Migrantour Genova, proponendo ai genovesi un "viaggio" sotto casa, accompagnati da cittadini di origine straniera, per conoscere i tanti volti della città, che ci svela nuovi sapori e tradizioni che provengono da ogni parte del mondo.

Una passeggiata nata per promuovere una nuova idea di turismo interculturale a km 0, un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, permettendoci di scoprire e conoscere uno dei quartieri del Centro Storico, oggetto di riqualificazione territoriale, che sta mostrando sia una maggior presenza partecipata di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

Il progetto a Genova è curato da Solidarietà e Lavoro, una società cooperativa di tipo B, che opera da trent’anni nel settore della cultura e del turismo e promuove l'inserimento lavorativo di personale svantaggiato.

Visita su prenotazione. L’appuntamento è all’uscita della fermata della metropolitana della Stazione Principe.

Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it

