Torna a Genova “Tutti i colori del Bianco”: il programma e le cantine in degustazione

L’associazione Go Wine inaugura il 2024 in Hotel a Genova con l’edizione speciale, la “Winter Edition”, di “Tutti i colori del Bianco”, evento di degustazione dedicato ai vini bianchi italiani. Sarà presentato un banco d’assaggio con una selezione di cantine direttamente presenti ad incontrare il pubblico; un’enoteca completerà il panorama della degustazione. Sarà possibile apprezzare e degustare la biodiversità e ricchezza del bianco italiano, attraverso una selezione di etichette espressione di differenti vitigni e aree, annate e metodi di vinificazione. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Tutti i colori del bianco” che Go Wine cura da alcuni anni.

Appuntamento lunedì 15 gennaio allo Starhotels President di Corte Lambruschini, 4.

Programma, orari e modalità di prenotazione

Per garantire il miglior afflusso dei partecipanti e per permettere a un numero maggiore di persone di accedere al banco di assaggio, gli ingressi saranno suddivisi per turni (a cui sarà obbligatorio attenersi) e su prenotazione, da riceversi entro le ore 12 di lunedì 15 gennaio.

Orari e turni di degustazione

Ore 16:30-18: Anteprima: degustazione riservata esclusivamente ad operatori professionali qualificati (giornalisti del settore enogastronomico, soggetti riconosciuti che operano in enoteche, ristoranti, wine bar: due persone per locale).

La richiesta di accredito avviene tramite mail. Go Wine verificherà e confermerà l’accredito per iscritto.

Ore 18-20: primo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati.

Ore 20-22: secondo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati.

Il costo della degustazione per il pubblico è di € 20,00 (€ 13,00 Soci Go Wine, € 16,00 Soci associazioni di settore). L’ingresso sarà gratuito per coloro che decidono di associarsi a Go Wine (benefit non valido per i soci familiari). L’iscrizione sarà valevole fino al 31 dicembre 2024. È possibile indicare già all’atto della prenotazione la volontà di associarsi.

Info su www.gowinet.it

Elenco delle cantine in degustazione

CA’ DI CAIRE – Montà (Cn)

CANTINA DI TORTONA – Tortona (Al)

CANTINA PRODUTTORI BOLZANO – Bolzano

CONTINI ATTILIO – Cabras (Or)

FIORINI – Terre Roveresche (Pu)

FORTETO DELLA LUJA – Loazzolo (At)

GORI – Nimis (Ud)

LA SOURCE – Saint Pierre (Ao)

LIS NERIS – San Lorenzo Isontino (Go)

RIBOLI ROBERTO – Sessame (At)

TENUTA SANT’ANTONIO – Mezzane di Sotto (Vr)

Piccole Vigne del Piemonte con le cantine:

I CARPINI - Pozzol Groppo (Al)

ISNARDI ERNESTO – Castagnito (Cn)

TORRACCIA DEL PIANTAVIGNA – Ghemme (No)

Nella sezione enoteca:

ALMONDO – Montà (Cn)

Roero Arneis Bricco delle Ciliegie 2022

BRUNO VERDI – Canneto Pavese (Pv)

Oltrepò Pavese Moscato 2022

Oltrepò Riesling Vigna Costa 2021

CA’ LOJERA – Peschiera del Garda (Vr)

Lugana 2022

CANTINA FRENTANA – Rocca San Giovanni (Ch)

Abruzzo Cococciola Costa del Mulino 2022

CANTINA TRAMIN – Termeno (Bz)

Alto Adige Bianco Stoan 2021

Alto Adige Bianco Stoan 2017

CANTINE DEL MARESCIALLO – Torrecuso (Bn)

Taburno Falanghina del Sannio 2022

CHIOVINI E RANDETTI – Sizzano (No)

Colline Novaresi Bianco Athena 2022

CIECK – San Giorgio Canavese (At)

Erbaluce di Caluso Spumante San Giorgio 2019

Erbaluce di Caluso Vigna Misòbolo 2021

MARISA CUOMO – Furore (Sa)

Costa d’Amalfi Furore Bianco 2022

Costa d’Amalfi Ravello Bianco 2022

FAVERZANI – San Colombano al Lambro (Mi)

Collina del Milanese igt Verdea 2022

FATTORIA SAN LORENZO CROGNALETTI – Montecarotto (An)

Marche Bianco Campo delle Oche 2019

Marche Bianco Campo delle Oche 2018

FONTANAVECCHIA – Torrecuso (Bn)

Taburno Falanghina del Sannio 2022

Taburno Falanghina del Sannio Facetus 2015

GINI SANDRO E CLAUDIO – Monteforte d’Alpone (Vr)

Soave Classico Contrada Salvarenza 2020

Soave Classico Contrada Salvarenza 2014

I VIGNAI DEL CASAVECCHIA – Pontelatone (Ce)

Terre del Volturno Igt Pallagrello Bianco 2022 e 2021

Ventitrè Settimane 2021 (macerato, pallagrello bianco 85%, fiano)

LA MASERA – Settimo Rottaro (To)

Erbaluce di Caluso Anima 2021

Erbaluce di Caluso Anima 2014

LEONE DE CASTRIS – Salice Salentino (Le)

Salento Igt Malvasia Bianca Donna Lisa 2020

Salento Igt Malvasia Bianca Donna Lisa 2019

ENZO MECELLA – Fabriano (An)

Verdicchio di Matelica Riserva Godenzia 2021 e 2020

MONTECAPPONE – Jesi (An)

Verdicchio dei Castelli di Jesi Riserva Classico Superiore Utopia 2019 e 2011

MONTETONDO – Soave (Vr)

Soave Classico Casette Foscarin 2021

Soave Classico Casette Foscarin 2013

MORETTI OMERO – Giano dell’Umbria (Pg)

Montefalco Bianco 2022

Umbria Igt Bianco Nessuno 2022 (grechetto e malvasia)

NEGRO ANGELO & FIGLI – Monteu Roero (Cn)

Roero Arneis Riserva Perdaudin 2021

Roero Arneis Perdaudin 2013

NIZZA SILVANO – S. Stefano Roero (Cn)

Roero Arneis Jemej 2022

REBOLLINI – Borgoratto Mormorolo (Pv)

Spumante Brut Nature Metodo Classico Millesimato 2018

Oltrepò Pavese Riesling Renio 2021

RIVERA – Andria (Bt)

Castel del Monte Bombino Bianco Marese 2022

SCUBLA– Premariacco (Ud)

Colli Orientali del Friuli Sauvignon 2022 e 2021

TENUTA CAVALIER PEPE – Sant’Angelo all’Esca (Av)

Fiano di Avellino Refiano 2022 e 2016

Fiano di Avellino Riserva Brancato 2021e 2016

TORCHIO 1953 – Isola d’Asti (At)

Piemonte Chardonnay Adonay 2022

VENICA & VENICA – Dolegna del Collio (Go)

Collio Sauvignon Ronco del Cerò 2022

VILLA SIMONE – Monte Porzio Catone (Rm)

Frascati Superiore Villa dei Preti 2022

Cannellino di Frascati 2017