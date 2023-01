“Tutti i colori del Bianco” Winter Edition: degustazione dedicata ai vini bianchi a cura di Go Wine

L’associazione Go Wine inaugura il 2023 in Hotel a Genova con l’edizione speciale, la “Winter Edition”, di “Tutti i colori del Bianco”, evento di degustazione dedicato ai vini bianchi. Appuntamento lunedì 16 gennaio dalle 16:30 alle 22 allo Starhotels President in Corte Lambruschini, 4.

Al banco d’assaggio e in enoteca sarà possibile apprezzare e degustare la biodiversità e ricchezza del bianco italiano, attraverso una selezione di etichette espressione di differenti vitigni e aree, annate e metodi di vinificazione. Sarà presentato un banco d’assaggio con una selezione di cantine direttamente presenti ad incontrare il pubblico; un’enoteca completerà il panorama della degustazione.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti gli ingressi saranno contingentati e su prenotazione entro le ore 12 di lunedì 16 gennaio. Per confermare la presenza, scrivere alla mail: stampa.eventi@gowinet.it

Programma

Ore 16:30 - 18: Anteprima: degustazione riservata esclusivamente ad operatori professionali qualificati (giornalisti del settore enogastronomico, soggetti riconosciuti che operano in enoteche, ristoranti, wine bar: una persona per locale, salvo motivate eccezioni). La richiesta di accredito avviene tramite mail. Go Wine verificherà e confermerà l’accredito per iscritto.

Ore 18 - 20: primo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati;

Ore 20 - 22: secondo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati.

Il costo della degustazione per il pubblico è di € 20,00 (€ 13,00 Soci Go Wine, € 16,00 Soci associazioni di settore). L’ingresso sarà gratuito per coloro che decidono di associarsi a Go Wine (benefit non valido per i soci familiari). L’iscrizione sarà valevole fino al 31 dicembre 2023. È possibile indicare già all’atto della prenotazione la volontà di associarsi.

Cantine in degustazione

Almondo – Montà (Cn);

Arunda – Meltia (Bz);

Bricco Maiolica – Diano d’Alba (Cn);

Cantina Bulgarini – Pozzolengo (Bs);

Cantina di Venosa – Venosa (Pz);

Cantina Frentana – Rocca San Giovanni (Ch);

Cantina Santadi – Santadi (Su);

Cantine Colosi – Pace del Mela (Me);

Caruso & Minini – Marsala (Tp);

Colle Ciocco – Montefalco (Pg);

Conte Collalto – Susegana (Tv);

Contini – Cabras (Or);

Marisa Cuomo – Furore (Sa);

Sandro De Bruno – Montecchia di Crosara (Vr);

De Tarczal – Isera (Tn);

Fattoria La Maliosa – Pitigliano (Gr);

Fattoria Paradiso – Bertinoro (Fc);

Fattoria San Francesco - Cirò (Kr);

Fattoria San Lorenzo Crognaletti – Montecarotto (An);

Fontanavecchia – Torrecuso (Bn);

Fruscalzo - Dolegna del Collio (Go);

Giacometto Bruno – Caluso (To);

Il Palagione – San Gimignano (Si);

I Vignai del Casavecchia – Pontelatone (Ce);

La Costa – La Valletta Brianza (Lc);

La Fattoria di Magliano – Magliano in Toscana (Gr);

La Raia – Novi Ligure (Al);

La Tordera – Vidor (Tv);

Marengoni – Ponte dell’Olio (Pc);

Mesa – Sant’Anna Arresi (Ci);

Mormoraia – San Gimignano (Si);

Ricchi F.li Stefanoni – Monzambano (Mn);

Scubla – Preariacco (Ud);

Stanig – Prepotto (Ud);

Su’ Entu - Sanluri (Su);

Tenuta Cavalier Pepe – Sant’Angelo all’Esca (Av);

Tenuta Iuzzolini – Cirò Marina (Kr);

Tenuta Kornell – Terlano (Bz);

Tenuta Sant’Antonio – Mezzana di Sotto (Vr);

Tramin – Termeno (Bz);

Villa Simone – Monte Porzio Catone (Rm).

Piccole Vigne del Piemonte con le cantine:

Caraglio - Dogliani (Cn)

Torraccia del Piantavigna – Ghemme (No).

Elenco in aggiornamento sul sito www.gowinet.it