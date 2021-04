"Tutte le direzioni" della compagnia La Pozzanghera al teatro Sipario Strappato di Arenzao

A maggio riaprono le porte del teatro Il Sipario Strappato di Arenzano con quattro spettacoli adatti a tutte le fasce di pubblico. Il teatro riprende l'attività, come da normativa, seguendo tutte le precauzioni anti-covid (capienza ridotta del 50%, misurazione della temperatura, igienizzante per mani, percorsi segnalati). I biglietti inoltre si potranno acquistare anche online sul sito del teatro onde evitare code al botteghino.

Gli spettacoli iniziano alle 19,30 presso la sede del teatro nell'ex casone Muvita per consentire al pubblico di tornare a casa in tempo per il coprifuoco.

Sabato 15 maggio è la volta di "Tutte le direzioni - Storie e canzoni al volante" della compagnia La Pozzanghera.

Viaggio immaginario di sei persone, amici, sconosciuti, parenti, conoscenti attraverso le loro esperienze di viaggio in auto; viaggi, code, rotonde, traffico, pulitori di vetri, bla bla car; parole, note, riso, pianto; tutto scorre come i kilometri o il tempo che si passa in macchina; quel carro che si muove senza trazione animale che ci accompagna dagli anni cinquanta in poi e che presto diventerà elettrica e non farà più quel familiare rumore, ma continuerà ad essere la nostra casa su ruote, a raccontare tanto di ognuno di noi e ad accompagnarci in tante esperienze della nostra vita.

La Pozzanghera torna ad uno spettacolo teatral-musicale dopo "Confesso che ho bevuto, canzoni e racconti diVini", "Giorgio perdonaci", omaggio a Giorgio Gaber e "D.O.C. dentro ogni calice", per provare ancora ad emozionare con la formula note e parole, teatro e musica.