“Da porta a porta”, tour guidato delle mura alla scoperta delle origini di Genova

euro 10 soci, euro 12 non soci.

Prezzo euro 10 soci, euro 12 non soci.

Indirizzo non disponibile

Domenica 17 Luglio alle ore 21 Genova Cultura propone il tour serale condotto da guida abilitata “Da porta a porta: nel labirinto delle mura alla scoperta delle origini di Genova”. Un’affascinante passeggiata da Porta Soprana a Porta Siberia, per scoprire la storia più antica della città, la sua evoluzione dal castellare ai possenti insediamenti medievali. Antiche pietre che ancora oggi ci parlano: una piazza ci racconterà della disfatta dei pisani; un monastero, di monache non troppo ligie ai voti; le mura, dei pericoli che incombevano sulla città. Storie grandi e piccole di luoghi e persone, in un labirinto tutto da scoprire.

Necessaria la prenotazione

Contributo di partecipazione euro 10 soci, euro 12 non soci.

Informazioni e prenotazioni

genovacultura@genovacultura.org

0103014333- 3921152682