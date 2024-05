Tsunami Market al Porto Antico con mercatino vintage e vendita al chilo

Indirizzo non disponibile

Sabato 4 e domenica 5 maggio in piazza delle Feste, al Porto Antico di Genova, arriva Tsunami Market con abbigliamento vintage selezionato per tutti gli amanti del genere. L'evento, organizzato da Papillon Vintage Store, prevede l'allestimento di salotti vintage e un'area market di 2000 mq per acquistare abbigliamento al prezzo speciale di 35 euro al chilo. Orario: 10-22, ingresso libero.

Info sulla pagina Facebook Papillon Vintage Store.