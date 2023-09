Torna il Trofeo Samuele Robbiano con un weekend di gare

Orario non disponibile

Quest'anno il Trofeo Samuele Robbiano si rinnova totalmente, con un weekend di gare, previste per sabato 23 e domenica 24 settembre 2023. Per il terzo anno consecutivo il Liguria mtb team organizza il Trofeo in memoria della famiglia Robbiano, deceduta nel tragico crollo del ponte Morandi.

Sabato 23 è in programma la gara dei piccoli, dentro il campo scuola a Torrazza, con inizio gare alle ore 15. Seguirà premiazione.

La giornata di domenica 24 si svolgerà nei sentieri dell'area Sant'Olcese trail, dove tutte le categorie si cimenteranno in 4 PS. La partenza della manifestazione di domenica è alle ore 9.

Quote di partecipazione

Fino alle ore 24 del giorno 16-09-2023 tramite bonifico bancario:

Percorso domenica 24/09 – n°4 PS: 30 euro

Percorso domenica 24/09 – n°2 PS : 20 euro per ragazzi G4-G5-G6-esordienti-allievi

Ragazzo/a partecipante all'evento di sabato 23/09: 10 euro.

Fino alle ore 24 del 22/09/2023 tramite bonifico istantaneo ci sarà una maggiorazione di 5 euro sulla quota stabilita.

Dal giorno 23/09/2023 sarà possibile iscriversi presso la segreteria fino 1 ora prima dalla partenza del primo concorrente con una maggiorazione di 10 euro in contanti o tramite pos.

Iscrizione

L'iscrizione al Trofeo Robbiano dovrà pervenire tramite il form, compilabile a questo link. La validazione dell'iscrizione avverrà solo dopo il controllo del certificato medico e all'avvenuto credito del pagamento. IBAN: IT 45 Y 05018 01400 000016830606 Indicare nella causale nome e cognome del partecipante.

Se vuoi pagare con Paypal, clicca qui. Indica nel motivo del pagamento nome e cognome del partecipante.

Ulteriori Informazioni

Sarà allestito un punto di ristoro per tutti i partecipanti e le persone a loro seguito dove si potranno trovare cibo e bevande.

Possibilità di lavaggio bici e utilizzo degli spogliatoi all'interno della sede di Liguria mtb, per cambiarsi o fare la doccia, per tutti i partecipanti alla manifestazione. Si potranno effettuare le prove del percorso il giorno antecedente alle manifestazioni.