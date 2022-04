Trilogia della Cattività al teatro Garage

Venerdì 29 e sabato 30 aprile al teatro Garage di Genova arriva la "Trilogia della cattività", per la regia di Emanuela Rolla.

“Acqua e Sapone” di Aldo Nicolaj, “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello, “La Vecchiaccia” di Stefano Benni sono i tre atti unici che costituiscono questa trilogia. Non si vedrà una scimmia urlante tentare di rivelare le sbarre che la incattiviscono, non si assisterà alle violente effusioni del bondage, non alle agonie del prigioniero. Né sarà rappresentata alcuna via di fuga, in questa trilogia della cattività, bisognerà stare seduti: rotti sono gli orologi della prigione.

Tre donne anziane, rinchiuse nella loro stanza ricordano l’aguzzino, la fame cieca e l’ossessione. La cattività raccontata con poesia.