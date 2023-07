“50 anni de niâtri”: i Trilli in concerto sul mare ai Giardini di Sturla

Venerdì 21 luglio alle ore 21 presso l'Area CIRCUITO SUL MARE di Sturla/Vernazzola (Giardini di via del Tritone) il gruppo folk dialettale dei Trilli regalerà ai presenti una serata magica di musica in una location mozzafiato per festeggiare “50 anni de niâtri” (1973-2023). Il gruppo sarà ospite del nuovo spazio di socialità e cultura situato tra Sturla e Vernazzola e si esibirà su una bellissima terrazza affacciata sul mare da cui si gode un panorama eccezionale.

Oggi Circuito sul Mare mette a disposizione della cittadinanza e dei turisti il Bistrot sul Mare, lo spazio giochi per bambini, in estate cinema all’aperto e musica dal vivo. Sono disponibili posti a sedere gratuiti. Ci si potrà sedere comodamente fronte palco per assistere allo spettacolo e usufruire del Bistrot sul Mare per bere e stuzzicare qualcosa in compagnia della coinvolgente musica dei Trilli.

Formazione: Vladimiro Zullo in arte Vladi, Valeria Saturnino, Gianpaolo Casu, Alberto Marafioti, Fabrizio Salvini e Fabio Bavastro.

La serata è stata fortemente voluta dalla responsabile eventi dei Trilli Stefania Russo.