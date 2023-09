I Trilli in concerto alla festa patronale di Busalla

Prezzo non disponibile

Sabato 9 settembre il gruppo folk dialettale dei Trilli dopo diversi anni torna in concerto alla Festa Patronale di Busalla in Valle Scrivia, luogo dove Pippo, fondatore dei Trilli insieme a Pucci negli anni 70 e padre di Vladi - oggi leader del gruppo -, trascorse parte della sua vita. Lo spettacolo avrà luogo alle ore 21 in piazza Macciò.

Per l'occasione la band sarà al gran completo e Vladi sarà accompagnato dai suoi fedelissimi musicisti: Alberto Marafioti (voce e tastiere), Alessandro De Muro (voce, chitarra e bouzouki), Davide De Muro (voce e chitarra), Fabio Bavastro (basso), Fabrizio Salvini (voce e batteria), Gianpaolo Casu (chitarra elettrica) e Valeria Saturnino (violino).

Il programma è molto ricco e saprà soddisfare un po’ tutti: musica, gastronomia, lotteria, mercatini e spettacoli vari per grandi e piccini! L'intero ricavato sarà devoluto a favore dell'Asilo Infantile Di Busalla "principe Ferdinando Umberto". Per i Trilli questo sarà il penultimo concerto in formazione completa della stagione che si chiuderà a Certosa il 16 settembre.