I Trilli in concerto alla Croce Verde di Quinto per una serata all'insegna della solidarietà

Sabato 17 febbraio alle ore 21 presso la sede della Croce Verde di Quinto in via Majorana 15R, i Trilli saranno in concerto per una serata all'insegna della solidarietà e della buona musica. Il gruppo folk dialettale si esibirà per contribuire alla raccolta fondi finalizzata all'acquisto di un nuovo mezzo di Primo Soccorso Avanzato.

L'evento prevede un'offerta libera di minimo 5 euro per assistere al concerto e sostenere l'importante opera di questa associazione nel garantire servizi essenziali alla comunità. Inoltre, a partire dalle ore 19, sarà disponibile un servizio di tavola calda per i partecipanti desiderosi di trascorrere una piacevole serata prima dell'inizio dello spettacolo.

La Croce Verde di Quinto è un punto di riferimento nella comunità genovese, offre servizi vitali come il trasporto di organi per l'Ospedale S. Martino e il trasporto di neonati che necessitano di cure intensive immediate in accordo con l'Ospedale Gaslini.

È richiesta la prenotazione, telefonando al numero 339 4351518.