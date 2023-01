“Tributo a Vasco” al By the Sea di Arenzano e raccolta fondi per la piccola Nora

Venerdì 3 febbraio “Tributo a Vasco” al By the Sea ad Arenzano: si tratta di un altro evento in favore di Nora, la bimba per cui tutta Genova e dintorni si stanno mobilitando. Durante la serata saranno raccolti fondi per aiutare Nora a ricevere le cure necessarie.

Nora è la piccola bimba genovese affetta da sarcoma di ewing extra osseo un tumore raro dei tessuti molli, scarsamente differenziato e altamente maligno, di origine neuroectodermica. Nora è 9 mesi che lotta con questo mostro e dal 28 dicembre, dopo aver effettuato una tac di controllo, il responso è stato devastante. Le metastasi che hanno invaso i suoi polmoni hanno preso il sopravvento. La terapia chemioterapica non aveva avuto effetto. Arrivati a questo punto l’unica alternativa per sperare il tutto per tutto è l’Anderson Cancer Center di Houston, in Texas.