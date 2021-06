Ad Arenzano "The Elton Show", tributo a Elton John con il suo imitatore ufficiale

Indirizzo non disponibile

Venerdì 2 luglio alle ore 21 presso il palco di Villa Figoli, ad Arenzano, arriva "The Elton Show".

Sul palco C. J. Marvin, artista internazionale e imitatore ufficiale dell'icona pop, che porta in giro per il mondo il suo spettacolo ricreando lo spirito magico degli show di Elton John.

Costumi colorati, interpretazioni al piano (il pianoforte Steinway a coda appartenuto proprio a Elton John), per un concerto che vede in scaletta i maggiori successi del cantante dagli anni '70 a oggi.

L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria nominativa. Si può prenotare all'ufficio IAT di Arenzano (lungomare Kennedy) o via mail a iat@comune.arenzano.ge.it.