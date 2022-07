Tributo a Fabrizio De André con Napo e Alter Echo String Quartet al Porto Antico

Appuntamento da segnare sul calendario per tutti gli amanti dell'indimenticabile Fabrizio De André: sabato 30 luglio in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova, per la rassegna Palco sul Mare Festival, andrà in scena “Faber libera tutti”, un emozionante tributo al cantautore-poeta genovese con Napo e Alter Echo String Quartet. Lo spettacolo è patrocinato da Viadelcampo29rosso, il celebre “emporio” che si occupa di diffondere il patrimonio culturale e musicale della scuola genovese e in particolar modo di De André.

Alberto “Napo” Napolitano, uno dei più credibili interpreti di De André per timbro vocale e per il rispetto dei suoi brani, ripropone il disco più importante del Faber “Non al denaro, non all’amore, né al cielo” e altre pietre miliari del repertorio faberiano e del cantautorato italiano. Oltre al “Pescatore”, alcune chicche come “Il Disertore” (Le Déserteur) di Boris Vian nella traduzione di Giorgio Calabrese, resa celebre da Ivano Fossati e “La Libertà” di Giorgio Gaber.

Ad impreziosire la serata saliranno sul palco le Alter Echo, raffinato quartetto d’archi genovese tutto al femminile, appena rientrato da una tournée in Arabia Saudita come spalla dell’Orchestra Sinfonica di Asti per il concerto di Andrea Bocelli.

Inizio spettacolo ore 21:30, apertura cancelli ore 20:30.

Biglietti: posto unico seduti - platea non numerata € 18,00 + dp, disponibili online o presso i rivenditori autorizzati, info su: https://www.palcosulmarefestival.it/biglietteria/