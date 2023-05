“Tributo a Carlo Riva”, raduno dei motoscafi Riva d'epoca e spettacolo pirotecnico a Santa Margherita Ligure

Dopo il grande successo delle prime quattro edizioni, torna a Santa Margherita Ligure il “Tributo a Carlo Riva”, dal 25 al 28 maggio 2023. Questa quinta edizione del Tributo vuole essere l’evento di consacrazione del “Riva Society Tigullio”, primo Club di Riva storici in Liguria, e il primo sul mare in Italia. Sabato 27 maggio alle 22:30, Santa Margherita festeggia con uno spettacolo pirotecnico.

Dal 25 al 28 maggio gli armatori degli splendidi motoscafi Riva d'epoca si troveranno a Santa Margherita Ligure per trascorrere quattro giorni all'insegna del glamour e del divertimento, e celebrare uno dei brand più iconici a livello internazionale, dando altresì la possibilità al pubblico di appassionati di godere di uno spettacolo unico di esibizioni e sfilate. L'area portuale dedicata sarà quella di Calata del Porto, dove gli ospiti troveranno facile ormeggio al pontile CNL Centro Nautico Ligure oppure in banchina, agli ormeggi abitualmente utilizzati dall’Associazione La Calata di S. Margherita Ligure. Il Villaggio Ospitalità sarà allestito invece all’inizio della Calata stessa, per supporto ai partecipanti ed informazioni al pubblico in visita.

Nelle precedenti edizioni hanno partecipato oltre 60 imbarcazioni, per un totale di circa 300 ospiti, e anche questa quinta edizione si appresta a portare in acqua un grande numero di motoscafi ed equipaggi. A promuovere e patrocinare la manifestazione presso i propri associati sarà, come in passato, l’Associazione “Riva Historical Society”.

Riva Society Tigullio è un’associazione sportiva di storici, conservatori, promotori o armatori di scafi originali Riva d'epoca. L'associazione ha sede al Barracuda Caffè, presso il Grandhotel Miramare dai cui pontili frequentati dal jet-set internazionale partivano, negli anni '50, corsi di sci nautico su Riva Florida e Super Florida. Una cornice paesaggistica e mondana così forte da aver dato ampia eco, nel mondo, al termine di dolcevita,

un'atmosfera che oggi è importante rivalorizzare anche quale strategia d'immagine per il territorio. Ma non solo: il Riva Society Tigullio, che è chapter territoriale dell’importante dipartimento Riva Society Italia, a sua volta filiazione di Riva Historical Society RHS, è il primo club ad essere fondato in Liguria, ed è anche il primo sul mare, tra tutti i Riva Society d’Italia. Un fatto di grande importanza, perché è un'opportunità per allargare

l'associazione anche ai proprietari delle barche Riva di vetroresina degli anni '70 - '90, imbarcazioni che gravitano più al mare che sui laghi, e perché certifica l’adeguatezza microclimatica di un territorio che non ha paragoni per fascino e atmosfere.

Gli obiettivi associativi sono precisi: la conservazione degli scafi Riva e della loro storia (con particolare attenzione a quelli d'epoca), la conservazione del patrimonio tecnico e culturale che essi rappresentano nella nautica italiana e internazionale, la promozione e la raccolta di studi e ricerche, l'incoraggiamento al restauro conservativo nel rispetto dei criteri originali, la promozione e la realizzazione di raduni di imbarcazioni Riva e del mondo Riva, di incontri Sociali, oltre ad attività di diporto agonistico/sportivo.