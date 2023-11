Al Galata Museo del Mare la mostra “Tribute to Roman Opalka – Infinity” di Andreas Lüthi

Inaugurerà venerdì 17 novembre alle ore 17:30, presso la Galleria delle Esposizioni del Galata Museo del Mare, la mostra “Tribute to Roman Opalka – Infinity”, curata da Sergio Gaddi, con la co-curatela di Luisa Pavesio e di Antonio Campanile Art Manager Museo Macal, e con il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano. La mostra sarà visibile al pubblico dal 18 novembre al 15 dicembre 2023.

Con questa esposizione, l'Artista svizzero Andreas Lüthi, nativo di Frauenfeld-Zurigo, rende omaggio al Maestro Roman Opalka, pittore franco polacco nato in Francia e morto a Roma nel 2011, pluripremiato per le opere concettuali di intensa originalità, dove il numero diventa strumento di rappresentazione dell'Infinito. Nell'opera più significativa di Lüthi all'interno dell'esposizione genovese, intitolata appunto “Infinity”, e nelle altre opere in mostra il pittore, performer e mixed-media elvetico esplicita l'idea di un tempo senza limiti e senza fine, proponendo il folle traguardo di dipingere un infinito destinato a sfuggire per sempre sia all'Artista che all'uomo.

Considerato l'erede naturale del grande maestro dell'avanguardia Opalka, Lüthi si differenzia dallo stile del pittore polacco per gli sfondi colorati meno severi e per l'andamento delle tele percorse da numeri trascritti in sequenze, dove l'elemento liquido induce movimento sulle superfici, come una sorta di mare in cui sotto uno strato di calma pullula una vita irregolare e fantastica. Dopo la recente esposizione alla Biennale di Venezia presso Palazzo Bembo e l’annuncio dell’apertura del Museo di Arte Contemporanea Andreas Lüthi ad Orsara di Puglia il prossimo agosto, l’esposizione genovese completa il percorso in Italia del pittore.

Ospite della mostra sarà Maria Rita Vita, action painter apuana già nota al grande pubblico e alla critica per le sue multicolori tele di ispirazione pollockiana. Presidente della prestigiosa Associazione di Forte dei Marmi MarguttianArte, la Vita, che ha rappresentato l'Italia alla Biennale polacca di Zamosc ed all'Expo di Dubai, porta a Genova un'inedita istallazione di tecnica mista - pittura e scultura in rame – ispirata al tema del mare.

La mostra sarà visitabile dal 18 novembre al 15 dicembre 2023, con il biglietto d’ingresso del Museo.

Orari Galata Museo del Mare: martedì – venerdì ore 10 - 18 (ultimo ingresso ore 17); sabato, domenica e festivi ore 10 - 19 (ultimo ingresso ore 18); lunedì chiuso.

Sito web www.galatamuseodelmare.it