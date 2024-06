“Très Court International Film Festival”: a Genova la rassegna dedicata ai cortometraggi

Da venerdì 7 a giovedì 13 giugno 2024 arriva a Genova il “26° Très Court International Film Festival”, rassegna sul meglio della produzione audiovisiva mondiale sotto i quattro minuti. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Alliance Française, che porta in città un evento globale che si svolge contemporaneamente in tutto il mondo dal 7 al 16 giugno 2024, raggiungendo più 15.000 spettatori in cinque continenti.

A Genova la manifestazione si svolgerà a ingresso libero venerdì 7 giugno, ore 20:30 al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando, 15), sabato 9 alle 18:30 al Nickelodeon (via della Consolazione, 5r), mercoledì 12 alle 17 all'Alliance Française (via Garibaldi, 20) e giovedì 13 alle 18:30 al Cineclub Fritz Lang (via Acquarone, 64). La selezione comprende quaranta cortometraggi di generi e Paesi diversi scelti tra migliaia di film presentati al comitato di selezione: si va dal dramma alla commedia, dal documentario all'animazione, da produzioni francesi a opere statunitensi, passando per la Spagna, la Germania, la Romania, l'Ucraina, il Venezuela, l'Iran e tanti altri Paesi, in una maratona di corti dalla durata di circa due ore.

Saranno assegnati nove riconoscimenti, tra cui il Premio Internazionale del Pubblico, a cui parteciperanno anche gli spettatori genovesi, chiamati a votare i loro corti preferiti al termine della proiezione.

Per maggiori informazioni:

acec.liguria@gmail.com

335 5865524