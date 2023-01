Si chiudono gli eventi per il trentennale della Biblioteca Benzi con il ricordo di Carlo Dall'Orto

Prezzo non disponibile

Nell’ambito degli eventi del Trentennale dall’apertura della Biblioteca Benzi, raccolti sotto il titolo di “Ti racconto la Biblioteca”, giovedì 19 gennaio alle ore 17 ecco l’ultimo appuntamento, con cui si chiude il ricco periodo di incontri e approfondimenti dedicati alla storia della Biblioteca e ai suoi compagni di viaggio degli ultimi trent’anni. Tre i punti focali del pomeriggio: il ricordo di Carlo Dall’Orto, la visita guidata di chiusura alla mostra fotografica di Roberto Pistone e la proclamazione del nuovo logo della Biblioteca.

Un primo momento sarà dunque dedicato innanzitutto a richiamare la figura del giornalista, scrittore e maestro Carlo Dall’Orto, cui la sala conferenze della Biblioteca è dedicata dal 2017. Da sempre innamorato della sua Voltri, egli scoprì presto la sua vocazione a scriverne la storia: la sua innata curiosità lo spinse a cercare tra gli anziani del suo tempo il ricordo di usi, costumi, storie e leggende la cui memoria sarebbe altrimenti andata perduta. La Biblioteca ospita oggi i suoi otto libri, in originale o copia, per permettere a tutti di goderne la lettura. Si ascolteranno alcuni ricordi di amici, parenti ed ex alunni e la lettura di pagine dei sui libri proposti dall’attore Pietro Musso. A contorno dell’incontro, vi sarà l’allestimento di immagini e foto di classe d’epoca.

A questo primo momento seguirà la visita guidata alla mostra fotografica di Roberto Pistone, presente in tutta la durata dei festeggiamenti del trentennale. La ricca retrospettiva, illustrata da Annalisa Chiappori, mostra tante delle tematiche amate dal noto fotografo pegliese scomparso nel 2020: la danza, le terre lontane, gli scorci dietro casa, i potenti giochi di luce e ombra.

Infine, l’ultimo atto del trentennale consisterà nel disvelare il logo più votato fra i quattro proposti, tutti ispirati allo slogan della biblioteca che è “Un libro aperto sul mare”. Le votazioni sono avvenute su supporto cartaceo, direttamente in biblioteca, tramite il portale di Bi.G.Met e attraverso i canali social, dando un risultato schiacciante per una delle opzioni previste.

Per la partecipazione è necessario prenotare al n. 010 5578896 o all’email benzieventi@comune.genova.it (fino a esaurimento posti).

La Biblioteca Rosanna Benzi è la biblioteca del Municipio VII Ponente, a servizio delle unità urbanistiche di Voltri, Crevari, Ca' Nuova, Palmaro, Pra', Castelluccio, Pegli e Multedo.