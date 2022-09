Ti racconto la biblioteca: trent'anni di Benzi

Si avvicina un compleanno importante per la Biblioteca Benzi: sono infatti ormai passati trent’anni dall’apertura al pubblico di quello che è presto diventata un punto di riferimento per la vita culturale del Ponente, oltre a offrire un rifugio tranquillo per chi ama perdersi fra l’azzurro del mare e il bianco delle pagine stampate. Appuntamento quindi lunedì 26 settembre alle 17 per incontrare vecchi e nuovi amici della Biblioteca, seguire una visita guidata ai suoi spazi e partecipare all’inaugurazione della mostra fotografica di uno dei suoi più fedeli “compagni di viaggio”, il fotografo Roberto Pistone, scomparso nel 2020.

Gli amici del Gruppo Storico di Voltri, in abito storico, aiuteranno a creare la giusta atmosfera per immaginare l’epoca della prima fondazione della biblioteca, che risale a metà Ottocento. Sarà inoltre presentato il programma di incontri, che partirà da ottobre, mirato a far conoscere le diverse “anime” che caratterizzano la biblioteca. Essa ospita infatti i libri e i cimeli dell’antica biblioteca ottocentesca e della Società di Mutuo Soccorso, i materiali dell’Associazione Sportiva Mameli, una parte della collezione di libri di Rosanna Benzi, donata dalla famiglia a seguito della dedicazione. E poi, qual è la storia del capannone ex Ansaldo Cerusa, che ospita oggi la biblioteca? Perché a metà degli anni ’80 si decide, con tenacia, di riservare uno dei capannoni per ospitarvi il teatro e la biblioteca, con l’intenzione di creare un vero e proprio polo culturale? E perché una delle sue sale è dedicata a Carlo Dall’Orto? Gli incontri saranno perciò dedicati a evidenziare il vivace contesto culturale e l’attenzione sociale che hanno condotto all’odierna identità di questo istituto di cultura: un centro di conservazione, elaborazione e divulgazione culturale e un punto di riferimento per la comunità.

Un benvenuto speciale sarà riservato ai docenti, che sono invitati ad accreditarsi all’accesso per ricevere il materiale informativo sulle proposte didattiche, fra le quali spiccano soprattutto due nuove attività dedicate a Rosanna Benzi. Un momento sarà riservato alla premiazione dei cinque lettori “più accaniti” della Biblioteca, che riceveranno un gustoso premio offerto da Priano Stefano, Bruno e Katia.

Infine, sarà l’occasione per votare di persona la propria preferenza per il nuovo logo della biblioteca, in scelta fra tre, che verranno mostrati in anteprima rispetto alla successiva campagna social.

Per la partecipazione è necessario prenotare al n. 010 6136498 o all’email biblbenzi@comune.genova.it (fino a esaurimento posti).

Sarà richiesto il rispetto delle norme anti-pandemia secondo quanto riportato in questa pagina https://www.bibliotechedigenova.it/contenuto/orario-0

La Biblioteca Rosanna Benzi è la biblioteca del Municipio VII Ponente, a servizio delle unità urbanistiche di Voltri, Crevari, Ca' Nuova, Palmaro, Pra', Castelluccio, Pegli e Multedo. Iscrizione in biblioteca oppure online al sito di Bi.G.Met.



Foto Fondazione Ansaldo – Archivio Ansaldo.