Torna l'Hogwarts Express a Genova: le date

Torna a Genova il primo e unico trenino dedicato a Harry Potter, un gioiello che solo la Superba può vantare: nella ferrovia di Casella, inaugurata il 1 settembre 1929 con la prima corsa aperta al pubblico, i fan del maghetto più famoso del mondo possono ritrovare panorama e atmosfera che davvero ricordano il viaggio che tutti una volta nella vita vorrebbero intraprendere. Grandi e piccini potranno rivivere l'emozione del viaggio verso Hogwarts allietati e interrogati dai professori della scuola più amata dai ragazzi e non solo.

Il percorso ideato da Sophie Lamour in collaborazione con Avventure Cittadine Genova prevede aneddoti e indovinelli per un pubblico da 0 a 99 anni, anche pet friendly. All'arrivo i viaggiatori troveranno la mitica professoressa di erbologia Pomona Sprite con la sua urlante mandragola, l'amatissimo Severus Piton, la temuta Bellatrix Lestrange pronta per lanciare malefici e naturalmente Minerva McGranitt, Mirtilla Malcontenta, Priscilla Corvonero, Sibilla Cooman, Ninfadora Tonks e tanti altri personaggi per un viaggio sorprendente in cui emozioni, gioco, divertimento si fondono per conoscere le analogie della storia di Genova con la fiaba.

Grifondoro? Serpeverede? Corvonero?Tassorosso? Si inizia con lo smistamento dal mitico "Cappello Parlante" per passare agli indovinelli dei Mangiamorte, le previsioni di Sibilla Cooman, gli incantesimi della McGrannit e molto altro. Un percorso che attraversa il paesaggio "british" genovese tra i viadotti Rovena e Briscata, verdi colline, boschi misteriosi, gallerie scavate nella roccia, fianchi scoscesi delle montagne che scendono nell'azzurro del mare alle spalle della città. Non rimane che ripassare i manuali di magia, indossare mantello e cravatta della casa di appartenenza e impugnare la bacchetta per vivere l'avventura.

Ogni carrozza seguirà le regole anticovid per cui il numero dei posti disponibili è limitato.

Prenotazioni solo ed esclusivamente su WhatsApp al seguente numero 3404910024.

Date e orari disponibili

Fino a esaurimento posti

LUGLIO:

Partenze nei giorni 10 – 17 – 24 (sabato) e 4 – 11 – 18 – 25 (domenica)

AGOSTO

Partenze nei giorni 7 – 14 – 28 (sabato) e 8 – 22 e 29 (domenica)

Orari:

Sabato: inizio evento ore 17.15 – fine evento ore 20.15

Domenica: Inizio evento ore 8.30 – fine evento ore 11.30