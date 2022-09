Viaggio sui treni storici a Ronco Scrivia e Rossiglione

Sabato 1 e domenica 2 ottobre Ronco Scrivia e Rossiglione saranno le località protagoniste di due treni storici con locomotiva elettrica E626 e 5 vetture tipo 45.000 per un totale di 350 posti, iniziativa finanziata da Regione Liguria. Nelle due località avranno luogo feste e manifestazioni per celebrare l'arrivo del treno con mostre ed eventi collaterali.

A Ronco sarà possibile visitare il plastico ferroviario nella sede del Mastodonte dei Giovi, e nel cinema Columbia è in programma la proiezione del video documentario “Sulla strada del Turchino“ e “Storia illustrata della Ferrovia Genova-Casella”. Verrà inoltre presentato il libro “Un secolo in corriera lungo la Statale 45“. Il giorno seguente, a Rossiglione, in concomitanza con l'Expo Vallestura, in programma la 43esima sagra della castagna e l'esposizione di lambrette a cura del Lambretta Club Liguria.

Nel dettaglio, sabato 1 ottobre il treno partirà da Genova Brignole alle ore 9.36 per arrivare a Ronco Scrivia alle ore 10.56. Il ritorno a Genova Brignole è previsto con partenza da Ronco Scrivia alle 18.42 e arrivo alle 19.33. Sia all'andata che al ritorno effettuerà le seguenti fermate intermedie: Genova P.Principe, Sampierdarena, Rivarolo, Bolzaneto, S. Biagio, Pontedecimo, Piano Orizzontale, Busalla, Borgo Fornari.

Il giorno dopo, domenica 2 ottobre, il treno partirà sempre da Genova Brignole alle ore 9.30 e arriverà a Rossiglione alle 11.20. Verrà effettuata una corsa intermedia tra Rossiglione e Ovada (arrivo ore 15.42 e partenza ore 16.52) per poi ripartire verso Genova da Rossiglione alle ore 17.13 e arrivare a Brignole alle 18.50. Sia all'andata che al ritorno il treno effettuerà le seguenti fermate intermedie: Principe, Sampierdarena, Borzoli, Costa Sestri, Granara, Acquasanta, Mele, Campoligure.

“Si tratta di un ritorno alla grande di questo treno storico dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia – dichiara l'assessore regionale ai Trasporti e Turismo Gianni Berrino – Iniziative come questa sono un bene per il nostro entroterra che vogliamo far diventare sempre più meta turistica. La Liguria infatti ha una peculiarità unica in Italia: possiede due mari. Quello blu che conosciamo tutti del nostro meraviglioso Mediterraneo ma anche quello verde dei nostri monti capaci di regalare panorami splendidi”.

La messa in vendita dei titoli di viaggio avverrà a partire da sabato 24 settembre 2022. Il servizio di biglietteria è realizzato tramite tutti i canali di vendita Trenitalia, quali biglietterie di stazione con operatore e self service, sito web trenitalia.com ed m-site per smartphone, rivendite convenzionate e agenzie di viaggio autorizzate.